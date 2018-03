Comboio-mistério da Coreia do Norte na China

Tamanho do texto

O comboio norte-coreano que mobilizou as forças de segurança chinesas e as atenções internacionais já deixou Pequim.

Sem qualquer indicação oficial sobre os ocupantes, este comboio mistério terá chegado à China no domingo. A presença de Kim Jong Un chegou a ser dada como certa, no que seria a sua primeira visita ao estrangeiro, desde que chegou ao poder em 2011.

Uma informação não confirmada - nem desmentida - por fontes oficiais. Esta terça-feira, a porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros dizia apenas não ter ainda qualquer informação sobre o assunto.

O líder da Coreia do Norte marcou para abril duas cimeiras, separadas, com Estados Unidos e Coreia do Sul. A China pode desempenhar um importante papel de mediação.