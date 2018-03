Governo espanhol apresenta orçamento de Estado

Tamanho do texto

O governo espanhol aprovou em conselho de ministros extraordinário o projeto de orçamento para este ano com quase seis meses de atraso devido à instabilidade política originada pelo desafio independentista da Catalunha. Nota-se uma política expansionista com o aumento do investimento público e a redução dos impostos. Madrid tenciona também aumentar pensões e os salários da função pública.