Lula da Silva não se vai entregar na prisão de Curitiba

A informação foi avançada pelo jornal Folha de São Paulo, que conta que o ex-líder do Partido dos Trabalhadores passou a noite no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, acompanhado da família e amigos e que por lá deveria continuar esta sexta-feira.

Com efeito, Lula da Silva está a aguardar o resultado de um novo pedido de habeas corpus feito pelos seus advogados para o Supremo Tribunal de Justiça. Em causa está o argumento de que Tribunal Regional Federal da 4ª Região antecipou a execução da pena.

Recorde-se que Lula da Silva foi condenado em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do apartamento triplex de Guarujá.