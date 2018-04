Netflix fica fora do Festival de Cannes

Tamanho do texto

A Netflix não vai apresentar qualquer filme no Festival de Cannes deste ano. Isto porque as regras foram alteradas: todas as obras exibidas em concurso têm de ter passado pelas salas de cinema francesas.

Segundo o diretor de conteúdos da Netflix, Ted Sarandos, não faz sentido marcar presença no encontro, mesmo fora de competição, dada "a falta de respeito" que o certame francês demonstra pelas obras produzidas pela plataforma digital. Sarandos critica particularmente o diretor do festival, Thierry Frémaux, acusado de estagnação e de posicionar-se "contra o espírito de qualquer festival de cinema do mundo".