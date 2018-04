Antiga Birmânia: Amnistia deixa de fora jornalistas da Reuters

O anúncio foi feito, esta terça-feira, por Win Myint, eleito chefe de Estado pelo parlamento no final de março. A decisão justificada por razões humanitárias coincide com as celebrações do Novo Ano Budista.

Cerca de meia centena de prisioneiros estrangeiros vão ser, também, deportados para os países de origem.

Fonte próxima do Governo já confirmou que os dois jornalistas da agência Reuters presos, em dezembro, quando investigavam o massacre do rohingya não vão beneficiar da amnistia.

Os profissionais incorrem numa pena que pode chegar aos 14 anos de prisão por posse de documentos secretos relativos às operações das forças de segurança no Estado de Rakhine, em Myanmar.