GAIA oferece nova cartografia da Via Láctea

"Um fogo de artifício" de novos dados acerca da nossa galáxia: foi desta forma que foi descrita a informação proveniente do satélite GAIA da Agência Espacial Europeia, que permitiu cartografar em três dimensões cerca de 1700 milhões de estrelas, oferecendo o mais detalhado mapa de sempre da Via Láctea.

O novo catálogo de dados do satélite foi apresentado por ocasião da feira aeronáutica ILA, nos arredores de Berlim.

Jeremy Wilks, euronews: "Para os cientistas no Observatório de Paris e noutros pontos da Europa que trabalham nos dados do GAIA, chegou a altura de reescrever livros, tal é a importância desta missão. Dispõem agora de dados extremamente precisos de milhões de estrelas em torno da Via Láctea, o que lhes dá a possibilidade de revêr a história da nossa galáxia e, também, projetá-la para o futuro. Vão trabalhar com estes dados durante décadas."

O astrónomo François Mignard foi um dos fundadores da missão GAIA e explica em que medida os dados agora divulgados mudam a forma de olhar para as estrelas:

"Podemos resumi-lo com três objetivos: quantidade, qualidade e variedade. Quantidade é simplesmente o número de objetos que o GAIA foi capaz de medir, mil e setecentos milhões. Foi algo nunca feito antes. Variedade: temos a imagem com profundidade, a imagem no céu e a distância, o parâmetro mais difícil para os astrónomos, que faz com que o GAIA seja excecional, marcando um verdadeiro ponto de viragem na astronomia da Via Láctea e, provavelmente, no conhecimento do Universo."

Lançado no fim de 2013, o satélite, que observa as fontes luminosas da nossa galáxia, está posicionado a um milhão e quinhentos mil quilómetros da Terra.

E a missão GAIA ainda não disse a última palavra: nos próximos quatro anos esperam-se novas divulgações de dados provenientes do telescópio espacial, com expetativas de mais informações acerca d objetos como os asteróides do nosso sistema solar, bem como outros conhecimentos aprofundados acerca da galáxia.