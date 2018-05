Morte de Dhlakama pode dar "mais espaço à ala radical da Frelimo"

A morte de Afonso Dhlakama, líder histórico da Resistência Nacional de Moçambique (Renamo), abre uma nova era política em Moçambique. Existem vários cenários possíveis no futuro do país africano, incluindo a "possibilidade da ala radical da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, ganhar mais espaço" pelo facto de ver afastada a personalidade que comandou a Renamo durante quase 40 anos. A opinião é de António Chichone, ex-representante do partido em Portugal e na Europa.