Ameaça de erupção explosiva do vulcão Kilauea

A ameaça de uma erupção explosiva do vulcão Kilauea pode levar ao encerramento dos dois maiores aeroportos da Ilha Grande, no Havai. E esta é apenas uma das consequências.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos alerta para a possibilidade de, nos próximos dias ou semanas, as erupções explosivas poderem lançar para o ar cinzas e pedras do tamanho de frigoríficos.

E se sobem...vão ter de cair e podem pôr vidas em risco. Além disso, se a explosão ocorrer, podem também ser libertados vapor e dióxido de enxofre.

O vulcão tem estado a libertar lava, já destruiu mais de duas dezenas de habitações e infraestruturas.

O parque nacional que está em redor do vulcão já anunciou que vai fechar as portas até estarem garantidas as condições de segurança para os visitantes.