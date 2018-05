RDC inicia vacinação para conter surto de Ébola

República Democrática do Congo inicia, esta segunda-feira, uma campanha de vacinação com o objetivo de conter um surto do vírus Ébola.

As autoridades do país informaram que 4.000 doses de vacina foram enviadas, no sábado, para a cidade de Mbandaka, onde na semana passada se registaram os primeiros casos de Ébola em área urbana desde o mais recente surto do vírus registado no início deste mês.

No hospital Wangata, os Médicos Sem Fronteiras estabeleceram uma ala de isolamento.

"Reorganizámos as instalações de acordo com os regulamentos internacionais para garantir que não há contaminação para o pessoal e os pacientes. Há pacientes que chegam aqui que são casos suspeitos ou prováveis e que só podem ser confirmados posteriormente," revelou o diretor do Hospital Wangata, Mazibu Hilaire

A Organização Mundial de Saúde (OMS) informou que o Ébola matou 25 pessoas desde o início de abril.

O vírus provoca febre hemorrágica, vómitos e diarreia, e é transmitido através de contacto direto com fluidos corporais de uma pessoa infetada.

A confirmação da doença em Mbandaka, uma cidade com cerca de 1,5 milhões de pessoas, levou a OMS, na semana passada, a declarar um risco "muito alto" para a saúde pública do país e um risco "alto" para a região.

A Organização afirmou que a situação pode ser controlada e ainda não é uma emergência internacional de saúde pública.

Esta é a nona epidemia da RDC desde que a doença foi identificada na década de 1970.