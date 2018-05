Jornalistas entram na Coreia do Norte

Pyongyang anunciou, no mês passado, que iria destruir as instalações de Punggye-ri, no nordeste do país. Um anúncio que foi saudado por Washington e Seul.

A destruição deve acontecer entre hoje e sexta-feira, dependendo das condições meteorológicas. Punggye-ri foi o cenário de seis testes nucleares conduzidos pelo regime norte-coreano.

Mas a euforia suscitada pelo anúncio tem vindo a dissipar-se. Na semana passada, Pyongyang ameaçou não participar na reunião com Trump, se os Estados Unidos pressionassem o país para um desarmamento nuclear unilateral e, na terça-feira, foi Trump que levantou a hipótese de um adiamento.

"A Coreia do Norte deve ir para a frente com o encerramento do local de testes nucleares nos próximos dias. Os jornalistas sul-coreanos juntam-se agora aos do resto do mundo, mas não há especialistas entre eles. Não foram convidados para assistir, porque muitos deles acreditam que o desmantelamento pode destruir provas valiosas", disse Janis Mackey Frayer, correspondente da NBC News, em Pequim, em reportagem para a Euronews.