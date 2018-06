Amnistia Internacional denuncia "potenciais crimes de guerra" em Raqqa

"Em Raqqa, testemunhámos um nível de destruição não comparável com nada do que vimos em décadas de cobertura do impacto das guerras".

É desta forma que a Amnistia Internacional descreve e condena, no último relatório os raides aéreos das forças da coligação britânica, francesa e americana sobre a cidade síria.

A organização tem pedido explicações aos ministérios da defesa dos três países, sem resultados. O investigador Benjamin Walsby, afirma:

“Não vemos qualquer razão militar ou de segurança para eles não nos dizerem os locais, os objetivos e as cargas explosivas que lançaram. Se é verdade que esses ataques estão em total conformidade com o direito internacional humanitário, então não têm nada a esconder. Porque é que escondem informação? Nós queremos transparência. Também queremos a prestação de contas através de investigações sérias ”.

Raqqa ficou reduzida a ruínas, com enormes perdas de vidas humanas. Walsby acrescenta: "Há lições a tirar da morte de Tulip Badran, que tinha apenas um ano ou de Abu Saif, com 80 anos. Destes e de todos os outros civis de que falamos neste relatório e de todo o resto das pessoas que foram mortas em Raqqa há lições a reter".

Segundo a Amnistia Internacional foram feitos mais de 30 mil raides aéreos na cidade, 90% dos quais pela coligação internacional. A organização visitou 42 locais atingidos pelos raides aéreos na cidade em ruínas e entrevistou 112 residentes sobreviventes que perderam as famílias.

A organização fala de "violação do direito internacional humanitário" e de "potenciais crimes de guerra".

Os governos de Londres e Paris não reagiram às acusações. Em Washington, foi o coronel Sean Ryan, porta-voz da coligação, quem respondeu, classificando as informações da Amnistia Internacional como grosseiramente incorretas Ryan afirma que "a coligação e os aliados sírios oraganizaram corredores de passagem para as populações fugirem, mas os militantes do Estado Islâmico (EI) barraram a passagem e usaram as pessoas como escudos humanos".