Patrão da Starbucks abandona a empresa

Após ter estado 36 anos aos comandos da empresa e de ter feito crescer a rede de lojas de cafés de 11 para mais de 28 mil, em 77 países, Schultz anunciou a saída e pondera dedicar-se ao serviço público dos Estados Unidos da América.

Numa entrevista ao jornal New York Times, o ainda presidente da Starbucks não colocou de parte uma possível candidatura às eleições presidenciais de 2020. Com 64 anos, diz estar preocupado com a divisão interna do país e da imagem que se passa para o exterior.

Howard Schultz tem, segundo a revista Forbes, uma fortuna avaliada em mais de dois mil milhões de dólares, é próximo do partido Democrata e em 2016 apoiou Hillary Clinton na corrida presidencial.

O sucessor de Howard Schultz já está escolhido. Myron E. Ullman, o antigo presidente da J. C. Penney, assume funções já no final de junho.