Como o Aquarius resgatou centenas de migrantes

A correspondente da Euronews em Itália, Anelise Borges, esteve a bordo do Aquarius e testemunhou que a situação "é calma". "Os Médicos Sem Fronteiras e a SOS Mediterrâneo dizem ter as coisas sob controlo, mas claro que é uma situação delicada, porque o navio está lotado. Tinha uma capacidade para 550 pessoas e está a transportar 629. A maioria delas tem dormido no convés, no exterior, expostas. E estas pessoas já tinham passado entre 20 a 30 horas no mar antes de serem resgatadas" sublinhou.