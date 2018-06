Inflação no Reino Unido desilude mercados

Em corda bamba com o Brexit, a taxa de inflação no Reino unido desiludiu os mercados e ficou ligeiramente abaixo das previsões, o que fez com que a libra esterlina caísse para um mínimo de uma semana.

Com a inflação a manter-se em baixa, a taxa de juros deverá manter-se inalterada.

A libra conheceu algumas oscilações nos últimos dias com as negociações do Brexit. Na noite em que Theresa May enfrentou o parlamento britânico, a moeda viu uma ligeira subida, mas rapidamente entrou em queda.

Os analistas do mercado veem esta descida como um sinal da pressão política que tem sido feita para a alteração da lei Brexit.