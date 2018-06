Senegal vence Polónia por 2 a 1

Tamanho do texto

Em Moscovo, o Senegal defendeu a honra africana com uma vitória frente à Polónia. O resultado final foi de 2 a 1 para os Leões de Teranga naquela que foi a primeira vitória para uma formação africana neste campeonato.

Os Leões de Teranga abriram o marcador poucos minutos antes do intervalo com um lance de Idrissa Gueye que deflete em Thiago Cionek e, contra todas as expetativas entra na baliza...

Já na segunda parte seguiram-se algumas oportunidades para os vermelhos e brancos mas foi ao minuto sessenta que Mbaye Niang agarra a oportunidade e marca de baliza aberta.

A Polónia reagiu e a quatro minutos do apito final, Grzegorz Krychowiak marca de cabeça na sequência de um livre.

A Polónia regressa aos relvados no domingo para defrontar a Colômbia.