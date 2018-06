Trump: "EUA não serão um campo de migrantes"

Tamanho do texto

A resposta de Donald Trump à chuva de críticas sobre o tratamento de crianças na fronteira com o México foi a seguinte: "Os Estados Unidos não vão tornar-se num campo de migrantes, nem num centro de refugiados. Basta ver o que está a acontecer na Europa e noutros sítios".

As Nações Unidas resumiram tudo numa palavra - "inadmissível" - e depois explicaram porquê. "O secretário-geral defende que os refugiados e os migrantes têm sempre de ser tratados com respeito e dignidade, tal como prevê a lei internacional. As crianças não podem sofrer experiências traumatizantes ao serem separadas dos pais. A unidade da família tem de ser preservada", afirmou Stéphane Dujarric, porta-voz da ONU.