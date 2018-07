Viktor Orbán ataca política migratória da Comissão Europeia

Disse que é preciso uma nova Comissão Europeia com outra abordagem em matéria de política migratória e sublinhou que os dias do atual executivo comunitário "estão contados" com a aproximação do fim de mandato.

Ajudar migrantes sem documentos na Hungria passou a ser crime ao abrigo da lei "Stop Soros", aprovada pelo Parlamento. A Comissão declarou o pacote legislativo ilegal e levou a Hungria à justiça europeia.

Orbán insiste que os países que protegem as fronteiras dos migrantes não deveriam ser punidos. Acrescentou que as decisões de propostas atuais da Comissão são como os "últimos movimentos das pernas dos sapos durante experiências biológicas escolares, que já não tinham sentido."