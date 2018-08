Depois do conflito, a recuperação dos amputados de Mossul

Milhares de civis já receberam próteses no centro de reabilitação da EMERGENCY, em Sulaymaniyah. A Organização Não Governamental italiana Emergency abriu as instalações no Curdistão iraquiano em 1998.

Situada próxima da fronteira com o Irão, a zona vive com a herança pesada das guerras entre o Irão e o Iraque, nos anos 80 e do Golfo, no início dos anos 90.