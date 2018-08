Recorde de dias a nadar com assistência

Tamanho do texto

Um champanhe merecido para quem nadou durante 74 dias. Ross Edgley bateu o recorde mundial da natação mais longa com assistência. No total nadou cerca de 1500 quilómetros. O feito ainda precisa ser verificado pela associação mundial de natação ao ar livre. Com perigos à espreita, o objetivo é nadar o dobro para dar a volta à Grã-Bretanha.