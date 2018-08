Apagão mergulha Atenas no caos

Tamanho do texto

Os bombeiros da capital grega receberam mais de uma centena de chamadas para tirarem pessoas que ficaram presas dentro de elevadores.

O metro ficou paralisado em quase toda a cidade.

Com a urbe cheia de turistas, a capital da Grécia tornou-se num autêntico labirinto.

«Disseram-nos que o metro funciona com um sistema de gerador alternativo, por isso devia funcionar em caso de apagão, o que obviamente não é o caso e agora estamos presos. Colocar uma fita na entrada, não é uma maneira eficaz de dizer às pessoas qual é a situação e aquilo que podem esperar, desabafa o turista Serafim Markopoulos.

De acordo com a empresa fornecedora de energia, na origem do apagão esteve um problema num comutador numa subestação de eletricidade no leste de Atenas.

Na zona da Acrópole, os lojistas queixaram-se da falta de informações.

O empresário Ioannnis Papadogiorgakis conta que "todas as lojas ficaram sem eletricidade. Ninguém nos disse quando poderemos trabalhar novamente. Existem cafés e pastelarias com produtos que podem estragar-se. Estamos com problemas. Não há infraestruturas neste país. Existe um problema técnico, uma avaria e acabamos nesta situação confusa".

«O turismo é um dos setores que mais contribui para a economia grega. Mas em plena época alta, um corte de energia criou grandes problemas para os moradores, empresários e visitantes na capital grega", relata o jornalista da euronews Apostolos Staikos.