FIFA assume controlo da Federação Uruguaia para impor regras

A falta de garantias de transparência no processo eleitoral para a presidência da federação sul-americana levou o organismo mundial a criar uma "comissão de normalização" para assumir de imediato a gestão diária da AUF.

Em comunicado, o organismo sediado na Suíça explica que o "facto de que o processo eleitoral para a posição de presidente da AUF no está de acordo com os requerimentos de transparência definidos pelos estatutos da FIFA e da CONMEBOL (confederação sul-americana de futebol)."

"O madato da comissão de normalização termina a 28 de fevereiro de 2019", informa ainda a FIFA.

As funções a serem desempenhadas até lá por este executivo interino inclui a "gestão diária dos assuntos da federação; a revisão dos estatutos da AUF, garantir a concordância e a correção em linha com os requerimentos dos estatutos da FIFA e da CONMEBOL; e, uma vez que oe estatutos da AUF estejam de acordo com os requerimentos da FIFA e da CONMEBOL, organizar e conduzir a eleição de uma nova comissão executiva da AUF com base nos novos e revistos estatutos."

A Associação Uruguaia de Futebol tem vindo a publicar diversos artigos, mas ainda não reagiu à imposição da FIFA.