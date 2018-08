Incerteza política desvaloriza Real

4 reais por cada dólar. A moeda brasileira atingiu esta semana mínimos desde fevereiro de 2016.

A cotação está em queda há quatro sessões. Uma tendência que se agravou com a divulgação da última sondagem para as eleições presidenciais no Brasil. A continuar, pode vir a obrigar a uma intervenção do Banco Central no mercado de câmbio.

Oa analistas indexam a descida à incerteza política no país. Mauro Rochlin, economista da Fundação Getúlio Vargas, explica que a incerteza da decisão do eleitorado é também a "incerteza sobre a capacidade do governo de fazer reformas fiscais".