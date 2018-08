Papa enfrenta nova vaga de críticas e pedidos de renúncia

Tamanho do texto

No entanto, as polémicas acompanham a jornada do Sumo Pontífice.

Apesar da receção de milhares de fiéis, Francisco foi alvo de novas críticas por não visitar Tuam, uma cidade onde há quatro anos foi encontrada uma vala comum com os restos mortais de centenas de bebés junto a uma instituição de acolhimento para mães solteiras.

Esta controvérsia surge num dia em que o ex-núncio católico nos Estados Unidos, Carlo Maria Viganó, pediu a renúncia do Papa.

Em causa está o alegado conhecimento de Francisco sobre os abusos sexuais do cardeal americano Theodore McCarrick desde 2013.

A visita do Papa Francisco à Irlanda termina este domingo.