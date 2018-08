O último adeus a Aretha Franklin

Estrelas das artes e do espetáculo, personalidades politicas, família e amigos reuniram-se Greater Grace Temple em Detroit para o ultimo adeus a Aretha Franklin, a rainha do soul.

Ariana Grande, Whoopi Goldberg, Jennifer Hudson ou Quincy Jones, ao lado de celebridades politicas como Bill e Hillary Clinton ou Jesse Jackson.

O ativista dos direitos civis, Al Sharpton, recordou Aretha. "Ela nunca nos envergonhou, nunca nos fez pedir desculpa, ela representava o melhor da nossa comunidade e lutou pela nossa comunidade ate ao final", disse.

Aretha Franklin influenciou gerações de cantores com sucessos inesquecíveis como "Respect", "I say a liittle prayer" e "Natural Woman, interpretado em Detroit por Ariana Grande. A cerimónia do adeus durou 6 horas com muita música e discurso. Mas adeus já tinha começado na terça-feira com muitos fãs a marcarem presença no velório.

Aretha Franklin morreu no dia 16, vítima de um cancro no pâncreas. Tinha 76 anos.