Ucrânia espera defesa aérea de longo alcance

A Rússia lançou um novo ataque com drones contra Kiev, na manhã desta quarta-feira. Não foram registadas vítimas nem danos em instalações elétricas. Dois edifícios administrativos no centro da capital foram atingidos e a defesa aérea ucraniana revelou que abateu 13 drones.

Os ataques com mísseis russos e com drones durante os últimos dois meses destruíram infraestruturas chave em toda a Ucrânia, e Kiev tem repetido os pedidos de ajuda aos aliados ocidentais, principalmente o envio de defesa aérea de longo alcance.

As autoridades norte-americanas já garantiram que o Pentágono está a finalizar planos para enviar mísseis Patriot. Este sistema de defesa aérea de longo alcance pode ser utilizado em todas as condições meteorológicas para combater mísseis balísticos táticos, mísseis de cruzeiro e aeronaves avançadas. Será o sistema de defesa de longo alcance mais eficaz enviado para a Ucrânia e as autoridades dizem que vai ajudar a assegurar o espaço aéreo para as nações da NATO na Europa de Leste.

Entretanto, os serviços secretos de Kiev revelaram que as forças russas estão a utilizar mísseis que a Ucrânia transferiu para a Rússia nos anos 90. Em declarações ao jornal The New York Times, o representante dos serviços secretos militares ucranianos disse que as forças russas estão a utilizar mísseis balísticos e bombardeiros estratégicos que a Ucrânia transferiu para a Rússia para desmantelamento, no âmbito do Memorando de Budapeste.