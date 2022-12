Zelenskyy regressa de Washington com "bons resultados"

Volodymymr Zelensky regressa à Ucrânia, após uma viagem muito promissora. Um pacote de ajuda militar norte-americana de 1,8 mil milhões de dólares, com o sistema de mísseis Patriot incluído.

Um bom resultado, segundo Zelenskyy, que é, para já, um forte estímulo moral para a Ucrânia e todo o esforço da guerra.

O presidente remeteu para mais tarde a revelação de todos os acordos alcançados em Washington.

"Estamos a regressar de Washington com bons resultados. Com algo que irá realmente ajudar. Quando dizemos 'patriots' na Ucrânia e nos Estados Unidos, referimo-nos igualmente à proteção do Estado e do povo. Esta questão foi resolvida para a Ucrânia. Há também apoio financeiro. Há outros acordos; falaremos sobre eles mais tarde".

Vladimir Putin tentou minimizar a ajuda americana ao inimigo e garantiu que o exército russo está preparado para lidar com o armamento norte-americano.

"No que diz respeito aos Patriots (sistema de mísseis), é um sistema bastante antigo e não funciona como, digamos, o nosso S-300. Contudo, aqueles que se opõem a nós estão a proceder partindo do princípio de que se trata de uma arma defensiva. Muito bem, vamos ter isso em mente. Um antídoto pode sempre ser encontrado. Portanto, aqueles que o fazem, fazem-no em vão. Isto apenas arrasta o conflito. É o que é", afirmou.

A Rússia mantém um discurso ambivalente. Enquanto prevê que o conflito se arraste e se compromete a fornecer ao exército todos os meios necessários, Putin afirma estar empenhado em que a guerra acabe o mais depressa possível.