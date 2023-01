Instalações militares no Irão alvo de ataque de drones

Uma fábrica da defesa iraniana, em Isfahan, no centro do país, foi alvo de um ataque de drones, este sábado, durante a noite. Apesar do aparato gerado, a informação, veiculada pela agência de notícias estatal, IRNA, acrescenta que, de acordo com o governo do Irão, a ofensiva causou pequenas danos num telhado.

Sem revelar a autoria do ataque, o ministério iraniano da Defesa considerou a operação "malsucedida", revelando ainda que as forças militares iranianas abateram três drones.

Refinaria de petróleo em chamas

Poucas horas depois, a televisão pública iraniana dava conta de outro incidente, um incêndio que deflagrou numa refinaria de petróleo numa zona industrial perto da cidade de Tabriz, no noroeste do país.

De acordo com as autoridades, um bombeiro ficou ferido.

As causas do fogo são ainda desconhecidas e não há certeza de que os dois incidentes estejam relacionados. No entanto, nos últimos anos têm sido registados vários incêndios e explosões em instalações militares, industriais e nucleares iranianas, com Israel a ameaçar uma intervenção militar no Irão.