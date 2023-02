Zelenskyy pede aviões de combate aos aliados europeus

Na noite desta quarta-feira, numa reunião em Paris, Volodymyr Zelenskyy pediu aos presidentes francês e alemão para enviarem para a Ucrânia aviões e "armamento pesado de longo alcance".

No final do encontro, numa conferência de imprensa conjunta, Emmanuel Macron e Olaf Scholzreafirmaram o apoio à Ucrânia e Zelenskyy disse que a França e a Alemanha têm o potencial de alterar as regras do jogo na batalha contra a Rússia.

Para Zelenskyy, "quanto mais cedo a Ucrânia conseguir armas poderosas e de longo alcance, e quanto mais cedo os pilotos conseguirem aviões modernos, mais forte será a coligação de tanques. " Estou grato por ter iniciado este caminho que pode acelerar o fim da agressão russa. E devolveremos paz à Europa", sublinhou o presidente ucraniano.

Antes de chegar a Paris, durante a visita a Londres, Zelenskyy pediu aviões de combate ao parlamento britânico. O Reino Unido continua sem dar luz verde a este pedido, acreditando que é "uma solução a longo prazo", porque serão precisos muitos anos para formar pilotos.

Esta quinta-feira, Zelenskyy viaja para Bruxelas para se encontrar com os líderes da União Europeia.