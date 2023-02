A Coreia do Norte disparou este sábado um míssil balístico intercontinental que poderá ter caído na Zona Económica Exclusiva do Japão, revelou o primeiro-ministro nipónico Fumio Kishida.

O disparo norte-coreano já havia sido denunciado horas antes pela Coreia do Sul, sem no entanto avançar grandes detalhes sobre a rota do míssil, a não ser que teria levado a direção do Mar Oriental, a denominação coreana para o Mar do Japão.

Ao longo do ano passado, a Coreia do Norte lançou um número recorde de 50 mísseis, muitas vezes em resposta a exercícios militares do vizinho do Sul com os Estados Unidos.

Na sexta-feira, Pyongyang tinha ameaçado com uma resposta "sem precedentes" se se confirmassem em março os planeados exercícios militares entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos.