Ian Bremmer alerta para ataques da Rússia à NATO

O caminho para a paz na Ucrânia passou este fim de semana por Munique, palco de mais uma edição da Conferência Internacional de Segurança. Desde 1963 que a cidade alemã acolhe o maior encontro do setor, com o objetivo sempre atual de chegar à paz através do diálogo.

O analista político Ian Bremmer, fundador do Grupo Eurásia, empresa de consultoria e pesquisa de risco político, foi um dos presentes na Conferência.

Sem meias palavras, afirmou que "a Rússia se tinha tornado no Estado malfeitor mais poderoso na história mundial".

Lembrou que a Ucrânia podia perder a guerra, e que era uma possibilidade que tínhamos de admitir, até porque a Ucrânia pode não ter capacidade para expulsar os russos do território ocupado, mas deixou bem claro que a Rússia não podia ganhar sob nenhuma circunstância.

De acordo com o norte-americano, a Rússia já combate ativamente a NATO através de desinformação, espionagem e ciberataques, e com o passar do tempo é de esperar também ações de terrorismo e ataques a infraestruturas críticas.