Apanhar ondas e surfar à beira do deserto

O Dubai está a promover ofertas turísticas baseadas em praias de areia limpa, surf e muito sol, tendo por base o mar cristalino e cálido do golfo pérsico. Cada praia tem a sua própria oferta.

Os turistas têm à disposição um leque de atividades, dos passeios de barco às construções de areia ou às mais simples das atividades possíveis à beira-mar: descansar e nadar até ao pôr-do-sol.

La Mer é uma das mais novas enseadas balneares do Dubai. Escorregas de água, desportos aquáticos e parques infantis fazem parte das ofertas disponíveis para famílias numa zona de praia confinada.

Audrey-Anne tem dois filhos, com um e dois anos, e considera "impecável" o facto de "as praias estarem delimitadas, extremamente limpas" e de ali poder "chegar em pouco tempo."

Para Volkov Michail, La Mer "é um local ótimo para as crianças e uma boa praia, com areia em condições e uma boa área para brincar com os miúdos."

Desde 2010 que o Dubai faz parte do programa internacional da Bandeira Azul. Ao longo da costa da maior cidade dos Emirados Árabes Unidos veem-se várias, confirmando a limpeza e a segurança das praias locais.

Natalie Banks, diretora da campanha de conservação marinha Azraq no Médio Oriente, sublinha que "a qualidade da água é vital."

"De facto, não podemos ter um oceano saudável sem água de qualidade. Ambos andam de mão dada. É possível vermos raias muito bonitas aqui no Dubai. Temos também muita sorte de as tartarugas visitarem as nossas praias. Temos golfinhos por aqui e algumas destas espécies são endémicas da nossa região como o 'Sousa' arábico", destaca Natalie Banks.

A "Black Palace Beach" é também conhecida como a "praia secreta". Situada entre o Burj al Arab e a famosa ilha da palmeira, é a praia para aqueles que não gostam de multidões.

O Dubai garante ser este um bom local também para se descontrair com as crianças.

Os entusiastas dos desportos aquáticos vão preferir a praia de Umm Suqeim, também conhecida como a praia do pôr-do-sol. Nela é possível praticar remo de pé (SUP) e, se houver ondas, pode até alugar uma prancha de surf.

Cofundador da "Surf House Dubai", Daniel van Dooren explora algo "um pouco diferente daquilo que se espera do Dubai."

"As pessoas não esperam apanhar ondas aqui. Esperam deserto e praias sem ondas, por isso ficam muito surpresas quando descobrem aqui ondas surfáveis e águas muito boas para as pranchas de SUP", diz-nos Van Dooren.

Praticante de SUP, Florent elogia "a vibração" de Umm Suqeim. "Em vez de ir para o centro comercial prefiro praticar SUP. A areia da praia aqui é, por exemplo, muito mais limpa do que a encontramos em Barcelona", compara.

Van Dooren revela ter à disposição "aulas de surf para principiantes e até mesmo para pessoas que nunca antes viram de perto uma prancha de surf ou que nem sequer colocaram ainda um pé no mar."

A Dubai Pirates Surf Rescue Team é uma organização na Kite Beach dedicada a ensinar as crianças regras de segurança no mar, privilegiando conceitos de trabalho de equipa, cooperação e respeito pelo mar.

"O principal fator é a segurança. As pessoas precisam que as crianças se sintam seguras no mar. A seguir é a confiança. A água abre tantas possibilidades, em especial para natação, lazer e desportos aquáticos. Não há melhor presente para as nossas crianças do que faze-las sentirem-se felizes dentro de água", salienta Candy Fanucci, fundadora da Dubai Pirates Surf Rescue Team.

Crianças a partir dos oito anos podem correr na praia, nadar no oceano, praticar SUP, andar de caiaque e muito mais.

"Há crianças a viajar pelo mundo. Talvez passem pelo Dubai e nós cá estamos de braços abertos. Não somos apenas um clube, somos uma família para os miúdos Criámos uma comunidade segura onde eles podem vir desfrutar das praias do Dubai e brincar com outras crianças", explica-nos Candy Fanucci.

O clima ameno do Dubai permite desfrutar da praia na maior parte do ano. A temperatura anda pelos 25 graus em janeiro e acima dos 45 em agosto.

Um pacote de uma semana de férias no Dubai pode ser adquirido a partir dos €700 euros.