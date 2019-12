Uma viagem de balão no deserto do Dubai

O balão foi a primeira forma encontrada pela humanidade para conseguir voar. A euronews falou com Peter Kollar, piloto da empresa Balloon Adventures Dubai, sobre a técnica de navegação num balão. "80% do meu trabalho é meteorologia. Se acertarmos no tempo, o meu trabalho é relativamente simples. Com o balão, temos um verdadeiro voo, porque temos de usar a Mãe Natureza. Digamos que, a 4000 pés, dirijo-me mais para leste, e a mil pés, para oeste. Estamos numa área bonita porque é uma mistura entre o deserto imaculado da Reserva Protegida do Dubai e um oásis verde. É um belo contraste. É incrível, quando olhamos para as sombras nas dunas de areia, pela manhã", sublinhou Peter Kollar.

O desempenho do falcão peregrino

Durante o passeio de balão foi possível admirar o desempenho de um falcão peregrino. "O falcão peregrino é o animal mais rápido da terra. Há registo de recordes de velocidade de 389 quilómetros por hora. A uma altura de um quilómetro, o falcão consegue ver um pombo a quatro quilómetros de distância. O falcão voa acima do pombo, dobra as asas e mergulha rapidamente para tentar agarrá-lo. É o único lugar no mundo em que podemos voar com os falcões, frisou Dylan Freeman, da Balloon Adventures Dubai.