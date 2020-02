Bloco de Lama anima Carnaval de Paraty

no comment

Todos os anos, pela altura do Carnaval, as ruas de Paraty, no Brasil, são invadidas por um grupo de seres lamacentos: o Bloco de Lama.

A tradição vem de 1986, quando dois amigos que pescavam num mangue local decidiram cobrir o corpo de lama para se proteger das picadas dos insetos. Daí a um grupo de criaturas bizarras eclodir pelas ruas da cidade foram poucos, mas decisivos passos até criar uma das maiores atrações da época.

O ritual dita que o bloco siga da Praça da Matriz, no centro da cidade, para a praia da Jabaquara, onde tem lugar o “banho de lama”. Há quem se fique por cobrir o corpo, mas há também quem procure adornos no que a natureza local tem para dar.

"UGA, UGA, RÁ, RÁ!!", ecoa o grito de guerra pelo Morro do Forte, a expulsar os espíritos malignos da cidade. Purificação feita, o bloco despede-se frente à Igreja da Matriz, de onde os participantes seguem para um banho merecido.