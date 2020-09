O impacto da pandemia no mercado imobiliário do Dubai

Apesar de ter sido afetado pela pandemia, o mercado do Dubai continua a ter alguns resultados inesperados.

No primeiro semestre de 2020, foram realizadas transações que superaram os 16 mil milhões de euros e a Marina do Dubai registou o maior número de vendas (770 milhões de euros). Para o segundo semestre do ano, prevê-se a continuação de um mercado de compradores e arrendatários. Para 2021, e com a Expo Dubai, é esperada uma recuperação forte.

Na cidade há um crescimento a vários níveis orçamentais, incluindo algumas das propriedades mais caras do mundo. Mas, ao mesmo tempo, há um crescente interesse dos compradores por novos empreendimentos comunitários.

Há uma verdadeira mudança no número de pessoas que compram pela primeira vez no Dubai. Aqueles que antigamente alugavam e que acham que agora é a melhor altura para adquirir uma propriedade. Para muitos, a Covid 19 levou à perda de emprego ou de rendimentos e à instabilidade financeira. Mas aqueles que têm reservas de dinheiro veem agora um momento ideal para comprar.

Os investidores apostam no regresso gradual da confiança no mercado. O impacto a longo prazo da Covid 19 na economia global continua a não ser claro. Mas, nos próximos meses, todas as atenções estarão viradas para a indústria.