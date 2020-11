Receita de Arancini Kosher do Hotel Armani Kaf

Todos os produtos do restaurante Armani Kaf são certificados como "glatt" kosher, o que significa que seguem a interpretação mais estrita das leis da dieta judaica. Toda a preparação e seleção dos ingredientes no Armani Kaf está sob a supervisão do Rabino Levi Duchman.

Nesta receita vai notar que é usada margarina em vez de manteiga, por exemplo. Isso acontece porque a cozinha kosher no Armani Kaf é para carne e, de acordo com as leis judaicas, a preparação e o consumo de laticínios devem ser estritamente separados da carne, devido a um versículo que aparece na Tora que afirma: “não cozerás o cabrito no leite da sua mãe". No entanto, este prato também pode ser preparado de uma forma tradicional.

Arancini - tradilção kosher Euronews

INGREDIENTES

Azeite

Dentes de alho

Cenoura

Aipo

Carne picada

Molho de tomate

Arroz Arbório

Margarina

Farinha

Ovos

Pão ralado

Sal, pimenta, açúcar, paprica, cominhos, louro, coentros, maionese de limão

PREPARAÇÃO

Bolonhesa

1. Corte algumas cenouras e aipo e um pouco de alho.

2. Numa frigideira, aqueça o azeite e acrescente a cenoura, o aipo e o alho. À medida que amolecem, reduza um pouco o lume.

3.Quando os vegetais estiverem suficientemente macios, adicione a carne picada até dourar.

4.Misturar no molho de tomate, adicionar um pouco de água e folhas de louro e deixar ferver durante cerca de 15 minutos. Tempere com sal.

5.Deixe arrefecer e coloque no frigorífico (N.B. quanto mais fria estiver a preparação melhor para fazer as bolas de arancini mais tarde e, se houver tempo, até mesmo congelar a bolonhesa pode ser uma opção).

Fondue de Tomate

1. Coloque algumas colheres de sopa de azeite numa frigideira bem quente e acrescente algumas cebolas picadas, alho e tomate pelado.

2. Tempere com sal, pimenta, um pouco de açúcar, cominhos em pó e paprica.

3. Reduza o lume e deixe ferver até que toda a água tenha evaporado e até obter consistência de "geleia de tomate".

Arroz Arborio

1. Aqueça o azeite numa panela e adicione o arroz arborio diretamente por cima para que fique bem quente - algo que vai ajudar a torná-lo pegajoso.

2. Para cada medida de arroz, adicione três de água.

3.Deixe cozinhar até a água evaporar e o arroz parecer quase cozido e pegajoso. (Dica: se cozinhar demais um risoto, transforme-o em arancini, porque quando fritar o arroz cozido ele ficará bom e crocante)

4. Adicione margarina (ou manteiga para um prato não kosher) e deixe arrefecer o arroz.

Arancini

1. Molde o arroz frio e pegajoso numa bola na palma da sua mão e faça um buraco no centro com o polegar.

2. Adicione a bolonhesa fria no centro e complete a bola de arancini.

3.Coloque os arancinis numa tigela de farinha, depois os ovos e o pão ralado.

4.Coloque o arancini numa frigideira funda e cozinhe até ficar dourado e crocante.

Decoração

1. Reaqueça o fondue de tomate e coloque-o no centro do prato.

2. Coloque o arancini frito por cima do fondue de tomate.

3. Decore com maionese de limão e coentros.