O último eclipse de 2021 aconteceu este sábado, mas apenas pôde ser visto na plenitude por quem estava na Antártida.

A fase inicial do fenómeno estava previsto para as 07:00 horas da manhã, de Portugal continental, com o ponto máximo da lua a cobrir o sol a acontecer pelas 07:33 horas. O fim da passagem da lua pela linha imaginária que separa o planeta Terra do sol aconteceu pelas 08:06 horas.

Quem estava em algumas zonas de África, da Austrália e da América do Sul pôde assistir a um eclipse parcial do sol.

Para quem estava mais longe, cientistas da NASA difundiram imagens do fenómeno a partir do Glaciar União, na Antártida, o mais pequeno continente do planeta, com 14 milhões de quilómetros quadrados em torno do polo sul.