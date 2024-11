Sabores do Azerbaijão: passeios de Slow Food no norte do Azerbaijão

"Conteúdo Patrocinado" é utilizado para descrever um conteúdo pago e controlado pelo parceiro financeiro e não pela equipa editorial da Euronews. Este conteúdo é produzido pelos departamentos comerciais e não envolve a equipa editorial ou os jornalistas da Euronews. O parceiro financeiro tem o controlo dos tópicos, do conteúdo e da aprovação final em colaboração com o departamento de produção comercial da Euronews.

O Azerbaijão atrai viajantes com uma mistura única de herança da Rota da Seda e uma cultura gastronómica deliciosa resultado de uma geografia única que abrange 9 de 11 zonas climáticas , e também oferece agora uma nova forma de partir à descoberta dos sabores autênticos do sul do Cáucaso.

A rota Greater Caucasus Slow Food Travel leva-nos numa viagem inesquecível pelo coração gastronómico do país e serpenteia pelas paisagens férteis do norte do Azerbaijão. Cada paragem da rota apresenta-nos um tesouro destas tradições culinárias. Com início na cidade histórica de Shamakhi, a rota continua por estradas de montanha com paisagens incríveis que atravessam Ismayilli, Gabala e Sheki, até chegar a Gakh.

Além de realçar o património gastronómico, a rota também destaca quintas e restaurantes focados no equilíbrio entre responsabilidade ambiental e imersão cultural.

A filosofia Slow Food

A iniciativa Greater Caucasus Slow Food Travel promove a valorização da comida e do património da região desde 2021.

A filosofia do "Slow Food" é simples: celebrar a produção local e sazonal e preservar o património gastronómico. A duração da estadia depende de si, é claro. Irá poder comer alimentos cultivados e comprados a nível local, preparados com cuidado e consumidos com apreço.

Felizmente, não lhe irá faltar comida no Azerbaijão. É possível descobrir cerca de 80 variedades locais de produtos e iguarias, assinaladas ao longo da rota, assim como 60 parceiros locais que oferecem uma ampla gama de serviços, desde experiências gastronómicas até acomodação.

As doces tradições de Shamakhi

A melhor forma de começar o passeio de Slow Food pelo Azerbaijão é ao saborear a ampla culinária local de Shamakhi , que nos permite desfrutar de produtos agrícolas regionais incríveis, como carne, laticínios e produtos hortícolas frescos.

Além da oferta variada de lacticínios e kebab, a hospitalidade Shamakhi é grande e são servidos muitos tipos de plov (pilaf), kebab e shor (doces com camadas), além de doces como ter halva (confeitaria com rosas) e sujuk de Shamakhi (doces tradicionais), normalmente servidos nas mesas imsak e iftar durante o Ramadão.

Experimente uma variedade de pratos nos cafés e restaurantes à beira da estrada de Shamakhi, incluindo especialidades infundidas com sabores indígenas, como chighirtma (frango), sabzi (vegetais) e shuyut (endro), plov. Este último, preparado com carne de carneiro, feijão, arroz, erva-doce seca e manteiga, é considerado um prato cerimonial.

Em Shamakhi também se cultivam diversas variedades de vinho interessantes e exclusivas, incluindo vinho de romã e de uva rosa. Para provar a uva Madrasa local, visite uma das vinhas da aldeia de Meysari, a caminho de Ismayilli, e aprenda mais sobre a longa herança vitivinícola da região. Pode desfrutar do movimento "Slow Wine" do Azerbaijão de outras formas, por exemplo, com uma estadia na pousada Chateau Monolit, perto da Adega Chabiant.

Colheita de Ata-Baba em Gabala

A seguir temos Gabala, uma cidade com 2000 anos de tradições, que nos recebe de forma calorosa com chá tradicional e richal , uma iguaria doce feita de maçãs picadas, peras, nozes, passas e melaço. Embora a área seja conhecida pelos desportos de inverno, visite o vale noutras estações para desfrutar de festivais de música clássica e caminhadas panorâmicas pelos campos de avelã de Ata-Baba, que revestem os vales.

Fique num resort de bem-estar na vila de Vendam e desfrute da excelente hospitalidade e do património gastronómico composto por comida caseira, visite mercados autênticos e experimente os diversos pratos locais.

A cerca de vinte quilómetros a oeste de Gabala, a população Udi, da aldeia de Nij, também trabalha com avelãs, vinho e vodka. Faça uma visita guiada às igrejas históricas e campos de nogueiras da aldeia, depois experimente fazer gutab e dolma de noz, e vários doces tradicionais, numa oficina de culinária. Se preferir uma experiência já pronta, jante no The Udi.

Uma masterclass em Sheki Halva

Aventure-se num caravançarai e descubra o centro histórico de Sheki. Aqui irá encontrar casas tradicionais de comerciantes, um moinho do século dezanove e vários museus e monumentos, todos testemunhos da longa história do comércio da cidade. Este comércio perdura no Teze Bazar, onde as barracas estão cheias de produtos frescos, iguarias tradicionais e artesanato.

Aproveite a paragem em Sheki para provar todos os tipos de doces e pastelaria do Azerbaijão, incluindo badambura , pakhlava, bamiya e, claro, halva de Sheki, uma sobremesa embebida em tradição que se derrete na boca. Os viajantes com mais queda para os doces também podem fazer uma masterclass de halva na Yahya Halva, uma das mais confeitarias de família mais antigas de Sheki.

Os viajantes do "Slow Food" podem descobrir variações rurais dos pratos de Sheki na bela aldeia de Kiş, onde as ruínas da igreja contam histórias da Idade do Bronze. Alternativamente, o Sheki Bio-Garden oferece um sítio tranquilo para descansar, nesta quinta inovadora e amiga da natureza que oferece passeios de colheita de frutas e um restaurante especializado em trutas do rio acabadas de pescar.

Preservar tesouros culinários em Gakh

A última paragem, em Gakh, brinda-nos com retiros pitorescos repletos de caminhadas, banhos turcos e locais históricos, acompanhados pela natureza deslumbrante da Reserva Natural Estadual de Ilisu.

Após visitar o centro milenar de Icheribazar, uma visita a qualquer uma das aldeias montanhosas vizinhas irá permitir-lhe conhecer a herança gastronómica de Gakh, principalmente o tomate Marsan, único, e o mel das Montanhas do Cáucaso.

É também perto Gakh que encontramos uma das aldeias mais remotas do Azerbaijão. Aqueles que conseguirem chegar à aldeia de Saribash podem contar com uma receção calorosa, chávenas de chá e compota local. Diz-se que Saribash oferece o melhor da região, com uma concorrência forte por parte dos restaurantes da aldeia de Ilusu.

Os amantes do mel não podem perder uma doce paragem final na Lekit Village, onde uma série de quintas de apicultura dão continuação a esta antiga tradição. O Api Delta, um negócio de família, é uma delas, e oferece anfitriões sorridentes, uma pousada e oficinas de apicultura.

Fora do mapa

A lista de experiências "Slow Food" do Azerbaijão continua, com tudo assinalado no mapa, desde alho picante a iogurte azedo de búfala. Onde quer que pare, não deixe de saborear o calor da hospitalidade azerbaijana, a beleza das paisagens e a dádiva desta herança gastronómica muito rica, numa experiência que representa a essência da filosofia "Slow Food".

A rota Great Caucasus Slow Food Travel

Uma iniciativa ambiciosa financiada pelo projeto COVCHEG da União Europeia, a rota Great Caucasus Slow Food Travel é um mapa de viagem regional focado no desenvolvimento de comunidades locais e na proteção da natureza da região.

Ao embarcar na rota Great Caucasus Slow Food Travel, irá ter a oportunidade de interagir com as comunidades locais e ajudar a impulsionar a economia local, enquanto aprecia a comida tradicional, produzida localmente, no meio de paisagens naturais deslumbrantes.

Consulte o mapa da Grande Cáucaso Slow Food para planear a sua aventura gastronómica pelo Azerbaijão.