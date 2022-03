Uma história de sucesso na criação de laços entre empresários

A história de sucesso de Ray Dargham, co-fundador e presidente da empresa STEP, no Dubai, dedicada a ligar pessoas interessadas em desenvolver negócios.

O estímulo para lançar um projeto empresarial surgiu após a participação num programa dedicado a estudantes. "É um programa de três meses. Os estudantes criam uma equipa, uma empresa, utilizam dinheiro real e é preciso criar um produto e construir um negócio. Foi o que fizemos durante três meses e ganhámos a competição, no Líbano. Foi uma experiência muito surpreendente"

"Depois, regressei à escola, já não havia programa. Sentia que me faltava qualquer coisa. Um dia decidi que não me candidataria a um emprego mas que criaria uma empresa. Cinco dias após ter obtido o meu diploma, apanhei um avião para o Dubai. Quando se está a iniciar uma empresa, ou um projeto ninguém nos conhece. Eu não conhecia muita gente na cidade. Pensei que a melhor coisa que podia oferecer era uma plataforma para as pessoas criarem laços importantes para desenvolver negócios. Foi assim que nasceu a empresa STEP", contou Ray Dargham.

"Lembro-me que quando fizemos a primeira conferência não éramos conhecidos. Tinha tido pesadelos, em que ninguém ia ao evento. Mas foi espantoso. As pessoas aderiram e depois vimos que a energia e a vibração aumentam exponencialmente, durante o evento, à medida que as conversas surgem e que as pessoas começam a falar mais. De repente, passamos do stress intenso a um estado de felicidade e entusiasmo perante o que está a acontecer", recordou o empresário.

"De repente, acordámos e vimos que o mundo estava confinado. Era óbvio que íamos ser os mais afetados pela pandemia. A prioridade era tomar conta das pessoas. Um negócio é o conjunto de pessoas que o criaram, nada mais. Passámos por muitas dificuldades para ficar de pé, e conseguimos fazê-lo com sucesso durante dois anos".

