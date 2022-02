As delícias da mistura entre culinária japonesa e peruana

A culinária japonesa chegou pela primeira vez ao Peru no final do século XIX, o que deu origem a uma nova cozinha com ingredientes locais, conhecida como Nikkei.

O chefe Jolbi do restaurante Clay, no Dubai, preparou uma receita de vieiras japonesas com molho de malaguetas peruanas.

euronews: "A culinária japonesa e a peruana parecem mundos à parte. Como é que elas se combinam?"

Chefe Jolbi, restaurante Clay : "Usamos a técnica japonesa com ingredientes peruanos. É um tipo de cozinha a que chamamos Nikkei. Vamos preparar um prato chamado Hotate Tiradito ao estilo do Clay. Cortamos as cebolas e depois, vamos cortar dois tipos de malaguetas, malagueta vermelha e a aji amarillo.

euronews: "Essa malagueta amarela é peruana? De que parte do Peru?"

Chef Jolbi, restaurante Clay: “Da costa do Peru".

euronews: "É picante?"

Chefe Jolbi, restaurante Clay: "Não muito, porque removemos as sementes. Quero obter vários aromas, o sabor de todos os ingredientes neste molho. Com a redução, ficamos com um molho doce e saboroso. Temos também cebola e aipo, malaguetas vermelhas e amarelas. Vamos salteá-las. Pomos também aji panca, piripiri mirasol, katsuobushi, lima e caldo de peixe. Depois temos de pôr a ferver durante três ou quatro horas para obter esse molho.

Clique no vídeo para ver a receita completa de vieiras japonesas com molho de malaguetas peruanas.