Os lagos artificiais no Dubai

Al Qudra, um oásis nos arredores do Dubai, situa-se perto da Reserva Natural do Deserto de Al Marmoom.

As dunas de areia no meio de numerosos lagos artificiais são uma das paisagens típicas da região. Os lagos Love são os mais conhecidos. Cobrem uma área de 550 mil metros. Só é possível visualizar o conjunto a partir do céu.

A proteção da vida selvagem

O Dubai pretende desenvolver o ecoturismo e criou um projeto para proteger a flora e a fauna do deserto, onde vivem numerosos mamíferos e peixes e mais de 175 espécies de pássaros.

"A importância da proteção das espécies em perigo é um facto conhecido no mundo inteiro. No Dubai e, em particular, na zona de Marmoom há mais de 19 espécies em perigo de extinção", disse à euronews Saoud Faisal Mohamed, responsável pela proteção da vida selvagem da cidade do Dubai.

Os lagos artificiais

O Lago da Expo 2020 é outro dos lagos destinados a atrair visitantes. É o símbolo da primeira exposição Mundial a realizar-se na região do Médio Oriente, África e Sul da Ásia.

O lago mais pequeno da região chama-se Lago da Lua. É um local privilegiado para assistir ao pôr do sol e contemplar o oryx árabe, um antílope típico da península da Arábia.