O Natal no Deserto

Estamos numa época da alegria e o Dubai gosta de festejar o Natal.

Na Global Village, um espaço de entretenimento para famílias, o Pai Natal pára-quedista já acendeu as luzes. As celebrações estão bem encaminhadas, com uma instalação de oito metros de árvores LED neutras em carbono e exibição de filmes ao ar livre, na Marina do Dubai.

Mercados, feiras e eventos também são populares. Em Al Habtoor City, pode experimentar a comida e o artesanato de um mercado de Natal tradicional de estilo europeu. As famílias vão ao jardim de inverno para conheceram tradições diferentes. Os vendedores mostram o artesanato e a comida de mais de 100 países de todo o mundo.

Um “Natal Branco” também é possível no Dubai. À semelhança das estâncias de esqui, há chalés no Hotel Kempinski, no Centro Comercial dos Emirados, que oferecem vistas diretas para encostas com gruta e duendes.

Mesmo que não se celebre a época, é difícil não ficar envolvido no espírito festivo!