Macron acompanha comando de 100 anos na celebração do Dia D

O Presidente de França participou esta terça-feira numa cerimónia em honra da unidade de comandos Kieffer.

O grupo fez parte das primeiras tropas aliadas que desembarcaram nas praias da Normandia, então ocupadas pelas forças nazis, numa operação que deu início à libertação do ocidente da Europa das garras de Hitler.

A homenagem, integrada no 79.° aniversário do "Dia D", decorreu em Colleville-Montgomery, na Normandia, e com Emnanuel Macron esteve Leon Gautier, de 100 anos, o último sobrevivente da unidade Kiefer.