Israelitas em protesto contra Governo de Netanyahu e os planos de revisão do sistema judicial

Dezenas de manifestantes israelitas bloquearam o trânsito numa autoestrada de Telavive, no sábado à noite, manifestando-se contra os planos do Governo para reformar o sistema judicial. Houve confrontos entre polícia e manifestantes.

As manifestações de massas começaram em janeiro, pouco depois da tomada de posse do Governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, constituído por partidos religiosos ultranacionalistas e ultraortodoxos.

Os organizadores dos protestos afirmam que não desistirão até que o Governo cancele as alterações propostas, em vez de as adiar.

O plano enfraqueceria o poder judicial e limitaria a supervisão judicial das leis e das decisões do Governo, o que, de acordo com os críticos, constitui uma ameaça direta aos direitos civis e aos direitos das minorias e dos grupos marginalizados.

O Governo afirma que o plano se destina a controlar "um Supremo Tribunal demasiado intervencionista".