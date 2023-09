Milhares de pessoas participaram no Thimphu Tshechu, que se realiza anualmente na capital do Butão. O festival comemora os ensinamentos do Guru Rinpoche, um mestre budista que introduziu o budismo no país.

Milhares de pessoas participaram no Thimphu Tshechu, que se realiza anualmente na capital do Butão. O festival comemora os ensinamentos do Guru Rinpoche, um mestre budista que introduziu o budismo no país.