Vídeo. "The place to be": Art Paris 2024 coloca as galerias de arte francesas no centro das atenções

Na 26ª edição, a Art Paris mantém-se fiel às raízes como feira anual de arte que coloca a cena criativa francesa num palco internacional. Este ano, a feira de arte contemporânea e moderna apresentou 136 galerias de 25 países, com uma maioria de galerias sediadas em França.

A impressionante diversidade da seleção de obras é um testemunho do dinamismo da cena artística francesa, com Paris no centro. A Art Paris está aberta ao público no Grand Palais Éphémère - junto à Torre Eiffel - de 4 a 7 de abril.