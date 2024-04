Vídeo. Tailândia enfrenta problemas com macacos urbanos

Na Tailândia, os macacos que circulam nas ruas de Lopburi, no sul do país, tornaram-se uma fonte de preocupação à medida que as suas interações com os seres humanos se tornam cada vez mais agressivas.

Na Tailândia, os macacos que circulam nas ruas de Lopburi, no sul do país, tornaram-se uma fonte de preocupação à medida que as suas interações com os seres humanos se tornam cada vez mais agressivas. Há relatos de pessoas atacadas por macacos que tentavam roubar comida. Já vários moradores e turistas ficaram feridos durante as tropelias destes animais. Apesar de serem um símbolo da cidade, os esforços para controlar a população de macacos têm ficado aquém. Agora, as autoridades estão a implementar um plano para reunir cerca de 2.500 macacos urbanos e colocá-los num recinto fechado. Com esta campanha lançada para capturar macacos mais agressivos, as autoridades esperam mitigar os desafios atuais colocados pela população primata da cidade.