Vídeo. Palestinianos encontram Khan Younis reduzida a pó e escombros

Vários palestinianos que regressaram a Khan Younis na segunda-feira, após a retirada das tropas israelitas do sul de Gaza, encontram uma cidade irreconhecível. O cenário da vasta destruição revela os sinais dos intensos bombardeamentos dos últimos meses naquela região do território sitiado.

Com milhares de edifícios destruídos ou danificados, as famílias tentaram encontrar aquilo que restava das suas casas no meio dos escombros ao longo de ruas que outrora foram blocos de apartamentos e empresas.

Aqueles que decidiram regressar a Khan Younis vieram na parte de trás de camiões, em cima de animais de carga, como burros, e até mesmo a pé para testemunhar a destruição.