Alguns dos melhores relógios do mundo estão em exposição esta semana na Watches and Wonders. O maior encontro de relojoaria do mundo abriu as portas na terça-feira no Palexpo de Genebra. 54 marcas, das mais famosas às mais confidenciais, participam este ano. Nesta edição de 2024, o salão estará aberto ao grande público durante três dias, enquanto uma aldeia relojoeira, exposições, workshops e visitas guiadas animarão o centro da cidade de Genebra.