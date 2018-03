UE revela negociações secretas com a Coreia do Norte

Uma delegação do Parlamento Europeu afirmou na quarta-feira estar envolvida em negociações secretas com a Coreia do Norte nos últimos três anos com vista a persuadir o regime de Pyongyang a colocar um ponto final no programa nuclear.

O grupo, liderado pelo eurodeputado britânico, Nirj Deva, reuniu-se em Bruxelas com funcionários destacados da Coreia do Norte. O eurodeputado afirmou que em três anos tiveram lugar mais de 15 encontros. Os encontros incluiram reuniões com representantes sul-coreanos. Nirj Deva revelou as conversações após o anúncio surpresa da administração norte-americana segundo o qual o presidente Trump estaria a preparar uma cimeira com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, na sequência da sucessão de eventos ocorrida no período anterior aos Jogos Olímpicos de Inverno. Começamos por lhe perguntar porque razão a Europa tentou manter estas negociações secretas.

Nirj Deva, eurodeputado: "Trata-se do maior armistício da história humana, 64 anos. E sabia que os norte-coreanos andam a pedir este tratado de paz há 64 anos? E ninguém lhes deu, ou ninguém se quer sentar à mesa com eles para falar sobre a paz".

O eurodeputado adianta que ele e os colegas da delegação do Parlamento Europeu para as Relações com a Península Coreana "há muito defendem o diálogo sem pré-condições" para colocar fim à ameaça nuclear do Norte. Qual será o próximo passo para a União Europeia neste dossier? E será que a UE pode fazer mediação no futuro?

Nirj Deva, eurodeputado: "Eu vou continuar e em breve deslocar-me-ei à Coreia do Norte. O que podemos fazer é atuar enquanto facilitadores, utilizar a nossa experiência e conhecimento deste lugar, o Parlamento Europeu, um local dedicado à paz e ao fim da guerra, e utilizar este conceito para se alcançar um compromisso. Este é o local ideal, não há outro local igual no mundo".