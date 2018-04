Perto da prisão, longe do Planalto - Brasil reage à decisão sobre Lula

Tamanho do texto

Mais perto da prisão e mais longe do Palácio do Planalto - O Supremo Tribunal Federal do Brasil foi implacável e recusou ao ex-presidente Lula da Silva o pedido de Habeas Corpus, que lhe permitiria ficar em liberdade até todos os recursos estarem esgotados e deixaria a porta aberta para uma candidatura às presidenciais deste ano. A opinião dos brasileiros divide-se entre os que consideram a prisão merecida e os que qualificam esta ofensiva legal de "perseguição". Lula é acusado de corrupção em vários processos.

Num comunicado, a equipa de advogados de Lula considera que a decisão viola a dignidade da pessoa humana e anuncia que vai tomar todas as medidas possíveis para evitar que a antecipação da pena seja executada. Tendo em conta a prisão iminente de Lula, o Partido dos Trabalhadores marcou uma reunião de emergência. Apesar de todos os problemas com a justiça, Lula está à frente nas sondagens para as eleições de outubro.